Niğde\'de Spor Yetenek Taraması

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Niğde'de ilkokul öğrencilerine yönelik yetenek taraması yapıldı.

Proje çerçevesinde kent genelinde yaklaşık 6 bin öğrencinin çeşitli testlerden geçirilerek yeteneklerine uygun branşlara yönlendirilmesi hedefleniyor. Gençlerin erken yaşta spora kazandırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında çalışmalar Merkez Spor Salonu ve 5 Şubat Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurulan 8 farklı istasyonda öğrencilerin hız, denge, koordinasyon ve dayanıklılık gibi fiziksel özellikleri uzman ekipler tarafından ölçülüyor. Gerçekleştirilen testler sonucunda öğrencilerin spor yetenekleri belirlenerek kendilerine en uygun branşlara yönlendirilmesi sağlanıyor.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada proje sayesinde çocukların küçük yaşlarda sporla tanışmasının sağlanması, yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve geleceğin başarılı sporcularının yetiştirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. - NİĞDE