Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerle ekimdeki yarı maratonu değerlendirdi - Son Dakika
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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerle ekimdeki yarı maratonu değerlendirdi

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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerle ekimdeki yarı maratonu değerlendirdi
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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, antrenörlerle toplantıda ekim ayındaki Niğde Yarı Maratonu ve kamu çalışanlarının katılımıyla düzenlenecek kamu sporlarını değerlendirdi. Toplantıda organizasyon süreçleri ile antrenörlerin görev ve sorumlulukları ele alındı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan antrenörlerle toplantı yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, ekim ayında gerçekleştirilecek Niğde Yarı Maratonu ve kamu çalışanlarının katılımıyla düzenlenecek kamu sporları başta olmak üzere, kentte yürütülecek sportif faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca organizasyon süreçleri, antrenörlerin görev ve sorumlulukları ile sportif faaliyetlerin daha etkin ve koordineli yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA
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