Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Gençlik Faaliyetleri Bilgilendirmesi

20.10.2025 13:30
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Turan Sayın, basın toplantısı düzenleyerek gençlik faaliyetlerini anlattı. Merkezde sanat, spor ve bilim eğitimleri ile atölyeler düzenleniyor. 7-29 yaş arasındaki gençler, merkezden faydalanarak kişisel gelişimlerini destekleyici etkinliklere katılmakta. 'Merkezim Her Yerde' projesiyle köylerde de gençlere ulaşmayı hedefliyorlar. Merkez 7/24 açık ve tüm etkinlikler ücretsiz.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Turan Sayın, Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde basın mensupları ile bir araya gelerek gençlik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sanat, spor, bilim eğitimlerinin verildiği ve onlarca atölyenin yer aldığı Niğde Gençlik Merkezleri'nde çocuklar ve gençler, okul dışı zamanlarını faydalı etkinliklerle geçiriyor.

7-29 yaş arası çocuk ve gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyici birçok faaliyetin gerçekleştirildiğini söyleyen Sayın, merkeze gelemeyenler için de atölyelerin zaman zaman köy okullarına taşındığını belirtti.

Sayın; "Çocuklar ve gençler, serbest zamanlarında merkezimize gelip buradaki spor, sanat gibi etkinliklere katılıyor biz de gelişimlerine katkı sağlıyoruz. 'Merkezim Her Yerde' projesiyle kentte ve kırsaldaki 7-29 yaş arasındaki birçok gençle temas kuruyoruz" dedi.

Gençleri ve çocukları sosyal, kültürel, sportif ve akademik atölye çalışmalarından faydalandırmak istediklerini dile getiren Sayın, gençlerin vatana, millete hayırlı bireyler olmalarını amaçladıklarını dile getirdi.

Gençlik Merkezleri'nin 7-24 açık olduğuna değinen Sayın, "Yaptığımız kültürel ve sportif kursların dışında DENEYAP atölyelerimiz, robotik kodlama, kamplar ve yaz kurslarımız var. Çocuklarımız merkezlerimizi yaz, kış ve ara tatillerde aktif bir şekilde kullanıyor. Gençler burada her şeyden ücretsiz şekilde faydalanabiliyor" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Gençlik, Spor, Son Dakika

