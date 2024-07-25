Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediyespor taraftar grubuyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediyespor taraftar grubuyla bir araya geldi

Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediyespor taraftar grubuyla bir araya geldi

Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediyespor'un taraftar grubuyla bir araya gelerek sporda şiddete dikkat çekti. Vali Çelik, taraftarlara şiddetten uzak durmaları çağrısında bulundu ve her zaman destekçi olacaklarını belirtti.

25.07.2024 13:57  Güncelleme: 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediyespor'un taraftar grubu ile bir araya gelen Niğde Valisi Cahit Çelik, sporda şiddete dikkati çekti.

Niğde Belediyespor'un taraftar grubu, Niğde Valisi Cahit Çelik'e hem sosyal medya hesaplarından hem de basın üzerinden çağrıda bulunarak Niğde futbolu adına destek istemiş, Vali Çelik de çağrıya kayıtsız kalmayarak taraftar grubunu ziyaret edeceğini belirtmişti.

Takıma destek beklentilerini açıklayan taraftar grubunu ziyaret eden Vali Çelik'e, Niğde Belediyespor Taraftar Kulübü Başkanı Adem Karadeveli ve tribün lideri Cebrail Öztekin tarafından forma ve atkı hediye edildi.

Gençliğinde futbol oynadığını belirten Niğde Valisi Cahit Çelik, taraftar grubuna şiddetten uzak durmaları konusunda çağrıda bulundu. Vali Çelik, " Türkiye'de ne yazık ki futbol, şiddetle bütünleşti. Haliyle futboldan uzaklaştım. İlin valisi ve kardeşiniz olarak futbolda şiddet olmasına karşıyım. Taraftarın karıştığı bir şiddet olayı duymak istemiyorum. Hiçbir karşılaşma insan hayatından önemli değil. Spor zevk almak için yapılır, önemli olan hoş vakit geçirmek ve her karşılaşmanın kazanılacağı gibi bir durum yok. Önemli olan centilmence mücadele etmek. Yenilirsiniz, yenersiniz önemli olan sporda dostluk" dedi.

Taraftar grubundan şiddetten uzak durmaları konusunda söz alan Vali Çelik, her zaman Niğde Belediyespor'un ve taraftarının destekçisi olacaklarını da sözlerine ekledi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde Belediyespor, Niğde, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediyespor taraftar grubuyla bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
12:50 Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı Düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı
12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
15:03 FFransız paraplejik sporcu Kevin Piette, robotik dış iskeletle Olimpiyat Meşalesi’ni taşıyarak tarihe geçti FFransız paraplejik sporcu Kevin Piette, robotik dış iskeletle Olimpiyat Meşalesi'ni taşıyarak tarihe geçti
14:17 Kadir Ezildi’nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi ilahi sanatçısı Fırat Türkmen çıktı
13:53 ABD’de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti ABD'de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 15:40:10. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediyespor taraftar grubuyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement