Niğdeli Boksçular Şampiyonada Metal Kazandı - Son Dakika
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Niğdeli Boksçular Şampiyonada Metal Kazandı

Niğdeli Boksçular Şampiyonada Metal Kazandı
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Emine Kılınç Türkiye şampiyonu, Kemal Benli bronz madalya kazandı. Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Niğdeli sporcular Emine Kılınç ve Kemal Benli, 23 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda iki madalya kazandı.

Rize'de 23-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenen şampiyonada 51 kiloda ringe çıkan Emine Kılınç, rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Kılınç, elde ettiği bu başarıyla kasım ayında Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Şampiyonada 55 kiloda mücadele eden Kemal Benli de Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Niğdeli Boksçular Şampiyonada Metal Kazandı - Son Dakika

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