Nijel Amos, doping nedeniyle Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan men edildi - Son Dakika
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Nijel Amos, doping nedeniyle Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan men edildi

13.07.2022 14:27
Nijel Amos, doping nedeniyle Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan men edildi

Olimpiyat madalyalı Botsvanalı atlet Nijel Amos, doping testinde yasaklı madde bulunması gerekçesiyle ABD'de düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılamayacak.

Olimpiyat madalyalı Botsvanalı atlet Nijel Amos, doping testinde yasaklı madde bulunması gerekçesiyle ABD'de düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılamayacak.

Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen ay girdiği doping testi sonuçlanan 28 yaşındaki atletin, yasaklı "GW1516" adlı maddeyi kullandığı tespit edildi.

Dayanıklılığı artıran söz konusu maddeyi kullandığı gerekçesiyle Amos, 15-24 Temmuz tarihlerinde ABD'nin Oregon eyaletinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılmaktan men edildi.

Nijel Amos, 2012 Londra Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 800 metrede gümüş, 2014 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda ise aynı kategoride altın madalya kazanmıştı.

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Kaynak: AA

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