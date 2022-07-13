Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen ay girdiği doping testi sonuçlanan 28 yaşındaki atletin, yasaklı "GW1516" adlı maddeyi kullandığı tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Nijel Amos, doping nedeniyle Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan men edildi - Son Dakika

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