Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü, Avrupa Kupası\'nda çeyrek finalde

EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü Hentbol Takımı, çeyrek finale yükseldi.

Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü, Son 16 Turu'nda Çekya ekibi SKKP Handball Brno'ya deplasmanda 29-26 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında, sahasında 32-28 galip gelerek adını son sekiz takım arasına yazdırdı. TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanan ve Bursa Üçevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 16-16 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda taraftarının da büyük desteğini arkasına alan Nilüfer Belediyespor, gerekli skor üstünlüğünü sağlayarak çeyrek final biletini aldı. - İSTANBUL