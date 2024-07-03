Nilüfer Belediyesi Spor Etkinlikleriyle Zinde Kalın

Spor

Nilüfer Belediyesi'nin "Sporla Zinde Kal" sloganıyla düzenlediği spor etkinlikleri zumba ile başladı.

Sağlıklı ve zinde yaşam için çeşitli etkinlikler düzenleyen Nilüfer Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte açık havaya taşıdığı yoga ve zumba atölyelerini başlattı. İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde Nilüferliler, bir ay boyunca eğitmenler eşliğinde zumba ve yogayla günlük yaşamın stresini atacak.

Zumba etkinliğinin ilki Duygu Göktaş'ın eğitmenliğinde başladı. Her yaştan katılımcının bulunduğu ve yoğun bir katılımla yapılan etkinlikte Nilüferliler, açık havada spor yapmanın keyfini çıkardı.

"Sporla Zinde Kal" sloganıyla İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda bir ay boyunca salı günleri zumba, perşembe günleri ise yoga buluşmaları yapılacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikler, 19.45-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. - BURSA