Nilüfer Belediyesi Spor Etkinlikleriyle Zinde Kalın - Son Dakika
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Spor

Nilüfer Belediyesi Spor Etkinlikleriyle Zinde Kalın

Nilüfer Belediyesi Spor Etkinlikleriyle Zinde Kalın

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği spor etkinlikleri zumba ile başladı. Yaz mevsimiyle birlikte açık havada yapılan etkinliklerde Nilüferliler, zumba ve yoga ile stres atacak.

03.07.2024 13:47  Güncelleme: 13:49
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Nilüfer Belediyesi'nin "Sporla Zinde Kal" sloganıyla düzenlediği spor etkinlikleri zumba ile başladı.

Sağlıklı ve zinde yaşam için çeşitli etkinlikler düzenleyen Nilüfer Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte açık havaya taşıdığı yoga ve zumba atölyelerini başlattı. İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde Nilüferliler, bir ay boyunca eğitmenler eşliğinde zumba ve yogayla günlük yaşamın stresini atacak.

Zumba etkinliğinin ilki Duygu Göktaş'ın eğitmenliğinde başladı. Her yaştan katılımcının bulunduğu ve yoğun bir katılımla yapılan etkinlikte Nilüferliler, açık havada spor yapmanın keyfini çıkardı.

"Sporla Zinde Kal" sloganıyla İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda bir ay boyunca salı günleri zumba, perşembe günleri ise yoga buluşmaları yapılacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikler, 19.45-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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