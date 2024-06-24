Nilüfer Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı

Nilüfer Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğiyle düzenlediği yaz spor okulları ile çocukların tatillerini dolu dolu geçirmelerini sağlıyor. Çocuklara sportif ve sanatsal etkinliklerle dolu bir tatil sunan yaz spor okullarının ilk dönemi 24 Haziran'da başladı.

24.06.2024 13:08  Güncelleme: 13:10
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Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediye spor Kulübü iş birliğiyle düzenlediği yaz spor okulları ile bu yıl da çocukların tatillerini dolu dolu geçirmelerini sağlıyor. Çocuklara sportif ve sanatsal etkinliklerle dolu bir tatil sunan yaz spor okullarının ilk dönemi 24 Haziran'da başladı.

Nilüfer Belediyesi'nin 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından, yaz aylarında çocukların tatillerini verimli bir şekilde geçirmeleri amacıyla düzenlediği yaz spor okullarında ilk dönem başladı. Programı Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğiyle hazırlanan yaz spor okullarında çocuklar ve gençler; futbol, voleybol, basketbol, yüzme, tenis, hentbol, squash, cimnastik, masa tenisi, capoeira ve satranç gibi branşlarda eğitim alıyor.

Yaz spor okulları, branş eğitimlerinin yanı sıra tam gün spor okulları programı ile de öğrencilere spor ve sanatla dolu faaliyetler sunuyor. Yaz spor okullarında branş eğitimleri 2 hafta boyunca hafta içi her gün, tam gün spor okulları ise 3 hafta boyunca hafta içi her gün eğitim verecek. İlk dönemi 24 Haziran'da başlayan kurslarda, branş eğitimleri için 5 dönem, tam gün spor okulları için ise 3 dönem eğitim verilecek.

2010-2020 yılları arasında doğan çocukların katılabileceği eğitimlerde, tam gün spor okullarının 1. dönemi 24 Haziran - 12 Temmuz, 2. dönemi 15 Temmuz - 2 Ağustos ve 3. dönemi 5 Ağustos - 23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Branş eğitimlerine katılacak öğrenciler için ise 1. dönem 24 Haziran - 5 Temmuz, 2. dönem 8 Temmuz - 19 Temmuz, 3. dönem 22 Temmuz - 2 Ağustos, 4. dönem 5 Ağustos - 16 Ağustos ve 5. dönem de 12 Ağustos - 23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Eğitimler, Üçevler Spor Tesisleri, Çalı Yüzme Havuzu, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi, Konak Olimpik Yüzme Tesisleri, Beşevler Cimnastik Salonu ve Nilüfer Belediyesi Balat Satranç Evi'nde branşlara göre verilecek.

Yaz spor okullarına kayıt yaptırmak isteyenler, 441 90 60 numaralı telefondan bilgi alabilir. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nilüfer Belediyesi Yaz Spor Okulları Başladı - Son Dakika

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