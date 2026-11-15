Nilüfer Belediyespor, 10. haftada deplasmanda Güneysuspor\'u 39-27 mağlup etti

Nilüfer Belediyespor, 10. haftada deplasmanda Güneysuspor'u 39-27 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 39-27 mağlup etti. İlk yarıyı 21-11 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak Güneysuspor Salonu'ndan galip ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 39-27 mağlup etti.
Güneysuspor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip Nilüfer Belediyespor, 21-11 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Nilüfer Belediyespor, salondan 39-27 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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