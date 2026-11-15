Nilüfer Belediyespor, 10. haftada deplasmanda Güneysuspor'u 39-27 mağlup etti - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor, 10. haftada deplasmanda Güneysuspor'u 39-27 mağlup etti

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Nilüfer Belediyespor, 10. haftada deplasmanda Güneysuspor\'u 39-27 mağlup etti
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 39-27 mağlup etti. İlk yarıyı 21-11 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak Güneysuspor Salonu'ndan galip ayrıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 39-27 mağlup etti.

Güneysuspor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip Nilüfer Belediyespor, 21-11 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Nilüfer Belediyespor, salondan 39-27 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
SporSon Dakika

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