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Nilüfer Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-1 yendi - Son Dakika
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Spor

Nilüfer Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-1 yendi

Nilüfer Belediyespor, deplasmanda PTT\'yi 3-1 yendi

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-1 yenerek 9. galibiyetini elde etti. PTT ise 14. yenilgisini aldı.

04.02.2024 16:41
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk

PTT: Mirkovic, Merve Tanyel, Savic, Yasemin Özel, Caffrey, Merve Çepni (Özlem Güven, Nehir Kurtalan, Özlem Tuğral, Levinska, Yiwen, Elif Su Yavuz)

Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Kunzler, Beliz Baskır, Gicquel, Yordanova, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk)

Setler: 19-25, 23-25, 28-26, 20-25

Süre: 129 dakika (26, 31, 41, 31)

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-1 yendi.

Bu sonuçla PTT 14. yenilgisini alırken, Nilüfer Belediyespor ise 9. galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nilüfer Belediyespor, deplasmanda PTT'yi 3-1 yendi - Son Dakika
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