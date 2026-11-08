Nilüfer Belediyespor Eker, evinde VakıfBank'a 3-0 yenilerek 8. haftada kaybetti

Nilüfer Belediyespor Eker, evinde VakıfBank'a 3-0 yenilerek 8. haftada kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi 8. haftasında deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti. Cengiz Göllü'de oynanan karşılaşmada setler 18-25, 22-25 ve 14-25 sonuçlanırken maç 73 dakika sürdü.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Adem Türkmen, Asiye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor Eker: Begüm Kaçmaz, Buse Ünal Pehlivan, Cajic, Ecenur Aksoy, Ghani, Ramos (Helin Kayıkçı, Merve İzbilir, Öykü Saruhan, Damla Beyazıtlı, Nisanur Yılmaz, Gorecka, Sıla Zeynep Yaşar)
VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Brancuska, Cazaute (Aylin Sarıoğlu Acar, Berka Buse Özden, Aylin Uysalcan, Naz Aydemir Akyol, Ivanovic, Maglio)
Setler: 18-25, 22-25, 14-25
Süre: 73 dakika
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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