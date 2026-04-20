Nilüfer Belediyespor Eker, Türk Hava Yolları\'nı Yenip 7. Oldu

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Serap Kuka, Melike Erol Özkan

Nilüfer Belediyespor Eker: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan (Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder, Orvosava, Öykü Saruhan, Sıla Zeynep Yaşar)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Büşra Kılıçlı, Merve Nezir, Orthmann, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Nicoletti, Tuğba İvegin, Bahar Akbay)

Setler: 25-15, 18-25, 18-25, 25-17, 15-11

Süre: 113 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8 etabı ikinci maçında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

Seride iki galibiyete ulaşan Nilüfer Belediyespor Eker sezonu 7'nci, Türk Hava Yolları ise 8'nci olarak tamamladı.