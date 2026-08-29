Nilüfer Belediyespor, Güneysuspor'u Farkla Yendi
Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig ilk haftasında Güneysuspor'u 39-26 mağlup etti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftasında Nilüfer Belediyespor, konuk ettiği Güneysuspor'u 39-26 yendi.
Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 17-11 üstün tamamladı.
İkinci yarıda skor ve oyun üstünlüğünü sürdüren Nilüfer Belediyespor, mücadeleyi 39-26 kazandı.
Kaynak: AA
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