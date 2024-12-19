Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı Öğrencilerle Buluştu

Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı Öğrencilerle Buluştu

Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, bir söyleşi düzenleyerek öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Takım, profesyonel spor hayatındaki deneyimlerini paylaşarak, sporun hayatlarına kattıklarını anlattı. Etkinliğe katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, takımın başarıları hakkında övgüde bulundu.

19.12.2024 10:57  Güncelleme: 10:59
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Nilüfer Belediye spor Hentbol Takımı, düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluştu. Teknik heyet ve oyuncular spor hayatlarındaki deneyimlerini paylaşarak, öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı'nın başarılı sporcuları, profesyonel spor yaşamında karşılaştıkları zorlukları ve bunları nasıl aştıklarını öğrencilere anlattı. Avrupa Şampiyonası'nı hedeflediklerini söyleyen sporcular, öğrencilere sporun hayatlarına neler kattığını örneklerle anlattı.

Öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği söyleşiye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Özel Bursa Doku Koleji Genel Müdürü Recep Kahraman ve Okul Müdürü Ayşenur İdikut da katıldı. Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer'de sporun ve sporcunun her zaman önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Hentbol gibi teknik ve fiziksel güç gerektiren zorlu bir branşta, takımımızın gösterdiği başarı bizleri gururlandırıyor. Ligde ikinci sırada yer alan takımımız, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Gerçekten çok başarılılar" dedi.

Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da öğrencilere "spor yapın" çağrısında bulunarak, "Sporcu kaynağımız sizlersiniz. Spor sadece fiziksel değil, mental gelişiminize de büyük katkı sağlayacaktır. Sporun size neler kazandıracağını sporcularda görebilirsiniz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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