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Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımında başantrenör Dehrioğlu ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımında başantrenör Dehrioğlu ile yollar ayrıldı

21.12.2021 19:48
Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımında başantrenör Dehrioğlu ile yollar ayrıldı

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'da başantrenör Dehri Can Dehrioğlu yolların ayrıldığı duyuruldu.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'da başantrenör Dehri Can Dehrioğlu yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, feshin karşılıklı anlaşma ile yapıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"2020-2021 sezonundan bugüne Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Dehri Can Dehrioğlu ve Yardımcı Antrenörü Tamer Altay olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşma neticesinde sona ermiştir. Kendilerine takımımıza verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

voleybol, Altay, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımında başantrenör Dehrioğlu ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımında başantrenör Dehrioğlu ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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