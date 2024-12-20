Nilüfer Belediyespor, Konya'yı Mağlup Etti

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor'u 42-35 mağlup etti.
Ev sahibi ekip, Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını 20-14 önde kapattı. İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Nilüfer Belediyespor, karşılaşmadan 42-35 üstün ayrıldı.
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