Nilüfer Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor\'u 34-33 yenerek play-off sıralama etabında öne geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Köyceğiz Belediyespor'u 34-33 yendi.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre beşincilik-altıncılık etabında Nilüfer Belediyespor, seride 1-0 öne geçti.
Köyceğiz Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini 19-18 önde tamamlatan Nilüfer Belediyespor, sahadan 34-33 galip ayrıldı.
Bu seride ilk maç kural hatası nedeniyle iptal olmuştu.
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