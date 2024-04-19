Nilüfer Belediyespor Kulübü Kosova\'da Karate Şampiyonasında Başarılı

Nilüfer Belediyespor Kulübü sporcuları, Kosova'da düzenlenen karate müsabakalarında elde ettiği başarılı mücadelelerin ardından 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.
Kosova'nın İstog Bölgesi'nde 14 Nisan 2024 tarihinde Uluslararası Karate Şampiyonası yapıldı. Nilüfer Belediyespor Kulübü de şampiyonaya 3 sporcu ile katıldı. Gerçekleştirilen müsabakalarda Nilüfer Belediye Spor Kulübü Sporcuları, Nisanur Çakır, Cemre Günaydın ve Deniz Durgut başarılı mücadeleler verdi. Zorlu müsabakaların ardından Nilüfer Belediyespor Kulübü sporcuları, 2 altın, 1 bronz madalya kazandı. Şampiyonanın sonunda düzenlenen seremonide madalyalarını alan sporcuların mutlulukları görülmeye değerdi. - BURSA
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Okul Sporları Yarışmaları kapsamında 3x3 Basketbol Gençler Kız-Erkek Grup Müsabakaları Denizli'de yapılacak. 16 erkek takımı ve 15 kız takımı yarı final bileti için mücadele edecek. Yarışmaların açılış seremonisi 22 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek.
Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Kriket T-20 Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası 22-26 Nisan tarihleri arasında Denizli'de yapılacak. Şampiyonada 8 ilden 13 takım mücadele edecek.
Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki futbolcusu Muhammet Taha Şahin, Avrupa kupaları hedefleri olduğunu belirterek, "Her maç bizim için bir final" dedi. Şahin, Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada, takımın hedeflerine ulaşmak için her maça final gibi çıktıklarını vurguladı. Ayrıca Türkiye Milli Takımı'na gitmek istediğini ve Rizespor'un taraftarının kendileri için itici bir güç olduğunu söyledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri kenarı ile İzzet Arseven Kent Ormanı'nda yapılan Millet Bahçesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sezer, piknik alanları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, bisiklet ve gezi yolu, kütüphane ve vatandaşların kullanacağı iskele gibi sosyal donatıların bulunduğu alanda çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Sezer, Millet Bahçesi'nin vatandaşlara huzurlu bir ortamda daha kaliteli hizmet sunacağını ifade ederek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'ye teşekkür etti.
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