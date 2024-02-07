Nilüfer Belediyespor, Neptunes Nantes'e 3-0 yenilerek elendi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor, Neptunes Nantes'e 3-0 yenilerek elendi

Nilüfer Belediyespor, Neptunes Nantes\'e 3-0 yenilerek elendi

Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Fransa'nın Neptunes Nantes takımına 3-0 yenildi. Bursa temsilcisi, serideki durumda 2-0 geriye düşerek yarı finalde elendi.

07.02.2024 19:43
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Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Katarzyna Sokol (Polonya), Miroslav Juracek (Slovakya)

Nilüfer Belediyespor: Milenko, Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Lila Şengün, Yordanova, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Sena Nur İbişoğlu, Ece Eke)

Neptunes Nantes: Keene, Jasper, Potar, Mims, Kurtagic, Arelya Karasoy (Giardino, Rakotozafy, Respaut, Davai, Ndoye)

Setler: 18-25, 18-25, 16-25

Süre: 71 dakika (23, 26, 22)

Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Fransa'nın Neptunes Nantes takımına 3-0 yenildi.

Bursa temsilcisi, serideki durumda 2-0 geriye düşerek yarı finalde elendi.

Kaynak: AA

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