Nilüfer Belediyespor\'un veteran atleti Dr. Murat Kaçar Türkiye rekoru kırdı

Spor

Nilüfer Belediyespor'un veteran atleti Dr. Murat Kaçar, başarılarına yenilerini ekledi. Türkiye Masterler Salon Şampiyonası'nda yüksek atlamada Türkiye rekoru kıran Dr. Kaçar, 60 metre koşuda da birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun Bursa Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirdiği Türkiye Masterler Salon Şampiyonası, iki günlük programın ardından sona erdi. Nilüfer Belediyespor'un veteran atleti Dr. Murat Kaçar, burada iki ayrı kategoride ortaya koyduğu performans ile yeni başarılara imza attı.

Yüksek atlamada 1,27 metrelik derece ortaya koyan Dr. Kaçar, bu netice ile Hikmet Kandeğdi'nin 2008 yılında Fransa'nın Clermond Ferrand kentinde düzenlenen Dünya Masterler Şampiyonası'ndaki 1,26 metrelik rekorunu geçerek, yeni bir rekora imza attı. Dr. Kaçar bu performansı ile Türkiye rekorunu kırmış oldu.

Dr. Kaçar 75-79 yaş grubu kategorisinde 60 metrelik mesafeyi 10.47 saniyede koşarak, yarışmada birinci oldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iki ayrı kategoride derece elde eden başarılı sporcuyu kutlayarak, yeni derecelerin de geleceğine inandığını söyledi. - BURSA