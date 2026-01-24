Mysia Yolları'nda keyifli yürüyüş - Son Dakika
Mysia Yolları'nda keyifli yürüyüş

24.01.2026 12:00  Güncelleme: 12:02
Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşünde sporseverler, Mysia Yolları'nda bir araya geldi. 7 kilometrelik parkurda doğayla buluşan katılımcılar, sağlıklı yaşamı teşvik eden etkinlikte keyifli anlar yaşadı.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşünde sporseverler, Mysia Yolları'nda bir araya geldi. Unçukuru'ndan Fadıllı'ya uzanan 7 kilometrelik rotada katılımcılar, hafta içi yorgunluğunu doğayla iç içe attı.

Nilüfer Belediyesi, kentliyi doğayla buluşturmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlediği, Nilüfer'in tarihi ve doğal güzelliklerini barındıran "Mysia Yolları"nda gerçekleştirilen hafta içi yürüyüşü, doğaseverlerden ilgi gördü.

Etkinliğin bu ayki rotası, Mysia Yolları ağının P19 numaralı parkuru olan Unçukuru - Ayvaköy - Fadıllı hattı oldu. Doğanın sunduğu sakin atmosfer eşliğinde Unçukuru'ndan başlayan yürüyüş, Ayvaköy üzerinden devam ederek Fadıllı Mahallesi'nde sona erdi.

Toplamda 7 kilometrelik mesafeyi kateden katılımcılar, hem fiziksel aktivite yapma imkanı buldu hem de birlikte hareket etmenin enerjisini paylaştı. Parkur boyunca bölgenin doğal dokusunu deneyimleyen yürüyüş grubu, etkinliği keyifli bir atmosferde tamamladı. - BURSA

Kaynak: İHA

