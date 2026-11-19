Özbekistan'da katıldığı WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran 23 yaşındaki milli sporcu Nisan Çetinkıran, gelecek yıl aynı ülkede düzenlenecek şampiyonada başarısını tekrarlamayı hedefliyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü'nden mezun olan Nisan, 2023'te İstanbul'da yapılan Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Dünya Kupası'nda +70 kiloda gümüş madalya elde etti.

Nisan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te geçen ay düzenlenen WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda da milli formayla büyük kadınlar low kick +70 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, 2027'de aynı ülkede yapılacak WAKO Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na Adana'da hazırlanıyor

Antrenör Halil İbrahim Özdemir eşliğinde Şampiyon Star Spor Kulübü'nde antrenman yapan Nisan, madalyalarına Özbekistan'da yenisini eklemeyi hedefliyor.

"Yıllardır bunun için çok fazla emek sarf ettik"

Nisan Çetinkıran, AA muhabirine, Özbekistan'daki turnuvaya iyi hazırlandıklarını söyledi.

Ailesi ve antrenörlerinin desteğiyle motive olduğunu belirten Nisan, şöyle konuştu:

"Yıllardır bunun için çok fazla emek sarf ettik ve orada Türk bayrağını temsil etmenin gururunu yaşamak çok başka bir sevinçti. Takım arkadaşlarımın ve milli takımdaki antrenörlerimin destekleri, ringde elim havaya kalkarken kenarda duyduğum alkış sesleri, tezahüratlar beni çok mutlu etti. Azmimi, isteğimi daha da çok artırdı."

Nisan, Dünya Şampiyonası için yoğun antrenman yaptığını ifade ederek "2027 yılında da hedefim Kick Boks Dünya Şampiyonası'na gidip altın madalyayla geri dönmek ve bayrağımızı tekrar dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutmak." dedi.

Halil İbrahim Özdemir: "Kick boksta dünyadaki yerimiz çok iyi durumda"

Antrenör Halil İbrahim Özdemir de Nisan'ın Özbekistan'daki başarısıyla gururlandıklarını vurguladı.

Milli takımın, organizasyonun en başarılı ekiplerinden olduğunu dile getiren Özdemir, "Kick boksta dünyadaki yerimiz çok iyi durumda. Buna destek olmamız, bir puan kazandırmamız, etkide bulunmamız bizim açımızdan çok büyük gurur. Artık 2027 yılındaki şampiyonalara hazırlanıyoruz. Nisan'ın içindeki savaşçı ruhunu kaybetmediği müddetçe kürsü, yarışma, branş fark etmeksizin kürsünün her zaman en tepesinde olacağına inanıyoruz." diye konuştu.