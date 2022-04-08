Nişantaşı Üniversitesi Klasik Yay Erkek Takımı Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika

Nişantaşı Üniversitesi Klasik Yay Erkek Takımı, dün Antalya'da düzenlenen 2022 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları yarışmasında Türkiye rekoru kırmayı başardı.

Romanya'nın Bükreş kentinde 2019'da gerçekleştirilen Avrupa Grand Prix yarışmasında Nişantaşı Üniversitesi Spor Yönetimi bölümü öğrencisi 2020 Tokyo Olimpiyatları şampiyonu Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal ve Fatih Bozlar'dan oluşan Klasik Yay Erkek Takımı'nın 2038 puanla kırdığı Türkiye rekoru, Antalya'da bir üst seviyeye taşındı.

YENİ TÜRKİYE REKORU

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde sıralama atışları yapılan 2022 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları yarışmasında Mete Gazoz, Spor Yöneticiliği Samet Ak ve Antrenörlük Eğitimi Efe Gürkan Maraş'tan oluşan takım, elde ettiği 2041 puanla yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.