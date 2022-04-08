Nişantaşı Üniversitesi Klasik Yay Erkek Takımı Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Nişantaşı Üniversitesi Klasik Yay Erkek Takımı Türkiye rekoru kırdı

08.04.2022 12:45
Nişantaşı Üniversitesi Klasik Yay Erkek Takımı Türkiye rekoru kırdı

Nişantaşı Üniversitesi Klasik Yay Erkek Takımı, dün Antalya'da düzenlenen 2022 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları yarışmasında Türkiye rekoru kırmayı başardı.

Nişantaşı Üniversitesi Klasik Yay Erkek Takımı, dün Antalya'da düzenlenen 2022 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları yarışmasında Türkiye rekoru kırmayı başardı.

Romanya'nın Bükreş kentinde 2019'da gerçekleştirilen Avrupa Grand Prix yarışmasında Nişantaşı Üniversitesi Spor Yönetimi bölümü öğrencisi 2020 Tokyo Olimpiyatları şampiyonu Mete Gazoz, Erdal Meriç Dal ve Fatih Bozlar'dan oluşan Klasik Yay Erkek Takımı'nın 2038 puanla kırdığı Türkiye rekoru, Antalya'da bir üst seviyeye taşındı.

YENİ TÜRKİYE REKORU

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde sıralama atışları yapılan 2022 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları yarışmasında Mete Gazoz, Spor Yöneticiliği Samet Ak ve Antrenörlük Eğitimi Efe Gürkan Maraş'tan oluşan takım, elde ettiği 2041 puanla yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.


YORUMLAR
500
Bakan Ersoy: 'Krize karşı bağışıklı olmayı öğrenmeliyiz' Bakan Ersoy: 'Krize karşı bağışıklı olmayı öğrenmeliyiz' Klasik Yay Erkek Takımı, Türkiye rekoru kırdı Klasik Yay Erkek Takımı, Türkiye rekoru kırdı

Nişantaşı Üniversitesi, İlkbahar, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nişantaşı Üniversitesi Klasik Yay Erkek Takımı Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika


Son Dakika
14:20 Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye "hazreti" deyince eleştirilen Hatipoğlu'ndan öfkeli dolu sözler: Senin ne haddine!
14:16 Ebrar Karakurt dünyanın en iyi liginin "en değerli oyuncusu" seçildi
14:13 Pink Floyd, Ukrayna için yeniden bir arada! "Hey Hey Rise Up" şarkısını söyleyecekler
13:53 Selçuk Bayraktar CNN International'a konuştu: Hayat kurtarmakla övünmek istemem ama TB-2 Ukrayna direnişinin sembolü oldu
13:45 Kılıçdaroğlu içeri alınmamıştı, Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi: Tarım ve Orman Bakanı'nı işaret ettik ama yine de geldi
13:35 Senatör olmaya hazırlanan Dr. Mehmet Öz'ün kişisel serveti dudak uçuklattı
13:32 Herkes Löw'ü bekliyor ama Ali Koç Jorge Jesus'la anlaştı
13:29 Baydöner'in Ramazan reklamı viral oldu: Aramızda yalnızca "onun" dertsiz olduğu şu günlerde...
13:17 9 yerinden bıçaklayıp öldürmeden önce, kadına 3 seçenek sunmuş: Seçeneklerden biri denize atlamak!
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 14:25:34. #1.13#
SON DAKİKA: Nişantaşı Üniversitesi Klasik Yay Erkek Takımı Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement