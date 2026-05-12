Nizam Alper Fici, Türkiye Boks Şampiyonu

12.05.2026 09:17
Aydınlı Nizam Alper Fici, Kars'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda birinci oldu.

Kars'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler-A Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda performansıyla dikkat çeken Aydınlı Nizam Alper Fici, namağlup tamamladığı şampiyonada Türkiye 1.'si oldu.

Okul Sporları Gençler-A Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kars'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya ülke genelinden çok sayıda sporcu katılırken Aydın'ı temsil eden Nizam Alper Fici, performansıyla dikkat çekti. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalar sonunda demir yumruk Nizam 65 Kiloda, Genç Erkekler Türkiye 1.'si oldu. Beşte beş yaparak şampiyonayı tamamlayan başarılı sporcu, şampiyonada sergilediği mücadele örneği ile Aydın'ı gururlandırdı.

Öğrencisini tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Takım Başantrenörü Yavuz Kılıç ise her şampiyonada Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil etmeye devam edeceklerini belirterek, "Kars'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler-A Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasını, 1 altın madalya ile tamamladık. 65 kiloda Nizam Alper Fici, beşte beş yaparak Genç Erkekler Türkiye 1.'si olmuştur. Bize desteklerinden ötürü başta Aydın Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüze ve her türlü imkan ve desteğini bizden eksik etmeyen İl Müdürümüz Serhat Yığmatepe olmak üzere bizlere inanıp dualarını esirgemeyen ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Aydın'ımıza ve Nazilli'mize hayırlı olsun. Aldığımız her madalyayı babam Abdulaziz Kılıç'a ithaf ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

