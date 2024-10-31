Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Nizip Spor\'un Yeni Yönetimini Kabul Etti

Spor

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Nizip Spor'un yeni yönetimini makamında kabul etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, yeni başkan Hamza Dörtbudak yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Doğan'a kulübün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Nizip Spor'un çalışmaları ve gençlerin sporla buluşması konusundaki rolü üzerinde duruldu.

Başkan Doğan, yeni yönetime başarılar dileyerek, belediye olarak Nizip Spor'un yanında olacaklarını vurguladı. Ayrıca, kulübün altyapı çalışmalarının önemine de dikkat çekti.

Dörtbudak ise, destekleri için Doğan'a teşekkür ederek, kulübü daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade ederek, yönetimin, Nizip Spor'un başarıları için çeşitli projeler geliştireceği ve yerel toplulukla daha güçlü bağlar kurmayı hedeflediğini belirtti. - GAZİANTEP