Nizip Zeugma, Erkekler Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy 2'de şampiyon oldu - Son Dakika
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Nizip Zeugma, Erkekler Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy 2'de şampiyon oldu

Nizip Zeugma, Erkekler Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy 2\'de şampiyon oldu

Nizip Zeugma, Erkekler Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy 2'de şampiyon oldu. Türkiye Hokey Federasyonu, kulübü tebrik etti. Ayrıca, Metpack Alanya Yıldızları Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda finale yükseldi.

19.05.2024 20:37
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Açık alan hokeyinde Nizip Zeugma, Erkekler Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy 2'de şampiyonluğa ulaştı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen şampiyonada A Grubu'nu lider bitiren Nizip Zeugma, B Grubu birincisi İtalya'nın HC Bra takımıyla finalde karşılaştı.

Müsabaka 3-3 berabere biterken, rakibine seri atışlarda üstünlük sağlayan Nizip Zeugma şampiyon oldu.

Türkiye Hokey Federasyonundan yayımlanan kutlama mesajında, "Türk hokey tarihinde bir ilki başaran Nizip Zeugma Hokey Spor Kulübü yöneticilerini, teknik ekip ve sporcularını tebrik ederiz." denildi.

Öte yandan Polonya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Klasman 2'de mücadele eden Metpack Alanya Yıldızları, Hırvatistan'ın HK Zrinjevac takımını 11-0 yenerek grupta 3'te 3 yaptı ve finale yükseldi.

Kaynak: AA

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