Nizip Zeugma, Casa Pia AC\'ye 1-0 yenildi

Açık alan hokeyinde Erkekler Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy 2'de mücadele eden Nizip Zeugma, A Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz temsilcisi Casa Pia AC'ye 1-0 yenildi.
Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen şampiyonada A Grubu'nda yer alan Nizip Zeugma, ikinci maçında Casa Pia AC'ye 1-0 mağlup oldu.
Nizip Zeugma, yarın organizasyondaki üçüncü maçında Ukrayna'nın HC SHVSM Olimpia Vinnitsa takımı ile karşı karşıya gelecek.
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