Nizip Zeugma, Casa Pia AC'ye 1-0 yenildi - Son Dakika
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Spor

Nizip Zeugma, Casa Pia AC'ye 1-0 yenildi

Nizip Zeugma, Casa Pia AC\'ye 1-0 yenildi

Açık alan hokeyinde Erkekler Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy 2'de mücadele eden Nizip Zeugma, A Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz temsilcisi Casa Pia AC'ye 1-0 yenildi. Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen şampiyonada A Grubu'nda yer alan Nizip Zeugma, ikinci maçında Casa Pia AC'ye 1-0 mağlup oldu. Nizip Zeugma, yarın organizasyondaki üçüncü maçında Ukrayna'nın HC SHVSM Olimpia Vinnitsa takımı ile karşı karşıya gelecek.

17.05.2024 20:15
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Açık alan hokeyinde Erkekler Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy 2'de mücadele eden Nizip Zeugma, A Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz temsilcisi Casa Pia AC'ye 1-0 yenildi.

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen şampiyonada A Grubu'nda yer alan Nizip Zeugma, ikinci maçında Casa Pia AC'ye 1-0 mağlup oldu.

Nizip Zeugma, yarın organizasyondaki üçüncü maçında Ukrayna'nın HC SHVSM Olimpia Vinnitsa takımı ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Portekiz, Ukrayna, Zagreb, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nizip Zeugma, Casa Pia AC'ye 1-0 yenildi - Son Dakika

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