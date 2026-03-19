Parmağı koptu! Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber

19.03.2026 00:47
Galatasaray'da elini reklam panosuna sıkıştıran Noa Lang'ın parmağının koptuğu belirtildi. Maça devam edemeyen Hollandalı oyuncunun yerine 80. dakikada Mauro Icardi oyuna dahil oldu. Liverpool taraftarları oyundan çıkan Noa Lang'a alkışlarla destek verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk olan Galatasaray'a Victor Osimhen'den sonra bir kötü haber daha geldi.

NOA LANG DA SAKATLANDI

Galatasaray'da sakatlanarak oyuna devam edemeyen Victor Osimhen yerine ikinci yarının başına oyuna dahil olan Noa Lang, mücadelenin 77. dakikasında reklam panosuna elini sıkıştırması sonucu sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Acı içinde yerde kalan yıldız oyuncu oyuna devam edemedi.

LIVERPOOL TARAFTARINDAN DESTEK

Yaklaşık 6 dakika boyunca saha kenarında tedavisi devam eden Noa Lang, sedye eşliğinde kenara geldi. Bu anlarda Liverpool taraftarları alkışlarıyla Hollandalı oyuncuya moral verdi. Sarı-kırmızılılarda Noa Lang'ın yerine 80. dakikada Mauro Icardi oyuna dahil oldu.

NOA LANG'IN PARMAĞININ KOPTUĞU AÇIKLANDI

Maç sonunda TRT Spor'da yer alan habere; Galatasaray sağlık heyeti, parmağını reklam panosunun arasına sıkıştıran Noa Lang'ın parmağının koptuğunun bilgisini basın mensuplarına bildirdi.

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    dikilir sorun yok 9 33 Yanıtla
    mcakiralp_2024 mcakiralp_2024:
    aynen 0 4
  • 5130387 5130387:
    cokda tinn 3 15 Yanıtla
  • zafer koc zafer koc:
    Böyle bir seviyede böyle bir sakatlığın olması inanılmaz. Bu reklam panolarına sürekli futbolcular temas ediyor. Buna her stadyumda kontrol gelmeli. Tamam talihsizlik ama demek ki bir zaafiyet var. 10 0 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı doğukan kadir kaşıkçı:
    Bu ne şansızlık Osimeni kolu Noa Langın parmağı kesin takımda nazar var. 6 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
