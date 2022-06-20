Nokta Okçuluk Mersin'den kulüpler şampiyonasında 3'ü birincilik 9 madalya

Mersin'de 19-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Kulüplerarası Okçuluk İl Şampiyonasında Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü, 3 birincilik, 4 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti.

Kulüplerarası Okçuluk İl Şampiyonası 19-20 Haziran tarihleri arasında Mersin'de gerçekleştirildi. 87 kişinin katıldığı şampiyonada, olimpik yay yıldız erkekler kategorisinde toplamda 720 puan üzerinden 602 puan atan Ali Bartu Özbay, makaralı yay yıldız erkekler kategorisinde 607 puan atan Furkan Duran ve makaralı yay 11-12 yaş küçük erkek kategorisinde Mustafa Özkan birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Yarışmada, makaralı yay yıldız erkekler kategorisinde Göktürk Harikçi üçüncü, makaralı yay 11-12 yaş küçük kızlar kategorisinde Ayşe Ecem Nurdan ikinci, makaralı yay 11-12 yaş küçük erkekler kategorisinde Hakkı Efe Düzenli ikinci, Arda Dikme ise üçüncü oldu. Olimpik yay 9-10 yaş minik kızlar kategorisinde Nur Eker ve 11-12 yaş küçük erkekler kategorisinde Uraz Morgül de ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Olimpik Yay Yıldız Erkekler İl Şampiyonu olan Ali Bartu Özbay, okullar arası yarışmada kötü bir sonuç aldığını ve buna çok üzüldüğünü ifade ederek, "Haftanın en az 5 günü çalışarak bu yarışmaya katıldım ve çalışmalarımın karşılığını il şampiyonu olarak aldım. Hedefim ilerleyen süreçlerde Türkiye Şampiyonu olmak" dedi.

Yarışma ile ilgili değerlendirmede bulunan Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü Başkanı Aytekin Ataş ise "Kulübümüz adına alınan başarılar için gerçekten çok mutluyuz. Ancak şunun da bilinmesini isterim ki bizler için asıl başarı madalyanın ötesinde çocuklarımızı spora yönlendirmek, onlar için sporu bir yaşam tarzı haline dönüştürmektir. Çünkü spor kişinin bedenini ve ruhunu rahatlatan en güzel aktivitedir. Umuyoruz ki ilerleyen günlerde aldığımız bu başarıların devamı gelecektir. Sporcularımızın almış olduğu bu başarılarda emeği geçen antrenörlerimize ve başarılarımızın asıl mimarı anne ve babalara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Bir sevindirici haberin de Ankara'dan geldiğini ifade eden Ataş, "15 -20 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara'da yapılan 15 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonasına katılan sporcumuz Elif Nisa Güllük, bin 200 sporcu içerisinde elemeler sonucu ilk 16'ya kalma başarısı gösterdi. Bu başarıyla sporcumuz sevincimize sevinç katmış ve Milli Takım yolculuğunun ilk basamaklarına adım atmış oldu. Sporcumuzun almış olduğu başarıda emeği geçen kıymetli antrenörümüz Hakan Uysal'ı da ayrıca kutluyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN