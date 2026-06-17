Norveç, Irak\'ı 4-1 ile Geçti

2026 Dünya Kupası I Grubu ilk hafta maçında Norveç, Irak'ı 4-1 mağlup ederek averajla liderliğe yükseldi.

2026 Dünya Kupası I Grubu ilk haftasında Irak ile Norveç, ABD'nin Boston şehrinde bulunan Gillette Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gabonlu hakem Pierre Atcho'nun yönettiği maçta gol perdesini 29. dakikada Erling Haaland açtı ve Norveç'i 1-0 öne geçirdi. 39. dakikada Irak, Eymen Hüseyin'in golüyle eşitliği yakalarken, 43. dakikada Haaland bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı Norveç'in üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Norveç etkili oyunu sürdürürken, 78. dakikada Leo Ostigard ve 90+7. dakikada Thorstved'in kaydettiği gollerle Stale Solbakken'in öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Grubun diğer maçında Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti.

Norveç, grubun ikinci maçında Senegal ile Irak ise Fransa ile karşılaşacak. - İSTANBUL