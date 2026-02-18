Norveç Kış Olimpiyatları'nda Zirvede

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 11. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 11. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 3 madalyayla tamamlayan Norveç, 14 altın, 8 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 31 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 11. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Norveç 14 8 9 31 2 İtalya 9 4 11 24 3 ABD 6 10 5 21 4 Hollanda 6 6 1 13 5 Almanya 5 8 7 20 6 Avusturya 5 8 4 17 7 Fransa 5 7 4 16 8 İsveç 5 5 2 12 9 İsviçre 5 2 3 10 10 Japonya 4 5 10 19

Kaynak: AA