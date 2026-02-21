?
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 14. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.
İtalya'daki oyunların 14. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.
Günü 3 madalyayla tamamlayan Norveç, 17 altın, 10 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 37 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.
Oyunlarda 14. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:
|Sıra
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Norveç
|17
|10
|10
|37
|2
|ABD
|10
|12
|7
|29
|3
|İtalya
|9
|5
|13
|27
|4
|Hollanda
|8
|7
|3
|18
|5
|Almanya
|6
|8
|8
|22
|6
|Fransa
|6
|8
|6
|20
|7
|İsviçre
|6
|6
|5
|17
|8
|İsveç
|6
|6
|4
|16
|9
|Avusturya
|5
|8
|5
|18
|10
|Japonya
|5
|7
|12
|24
Son Dakika › Spor › Norveç, Olimpiyatlarda Zirvede Kalıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?