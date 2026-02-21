Norveç, Olimpiyatlarda Zirvede Kalıyor

?

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 14. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 14. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 3 madalyayla tamamlayan Norveç, 17 altın, 10 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 37 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 14. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Norveç 17 10 10 37 2 ABD 10 12 7 29 3 İtalya 9 5 13 27 4 Hollanda 8 7 3 18 5 Almanya 6 8 8 22 6 Fransa 6 8 6 20 7 İsviçre 6 6 5 17 8 İsveç 6 6 4 16 9 Avusturya 5 8 5 18 10 Japonya 5 7 12 24

Kaynak: AA