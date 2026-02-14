Norveç Zirvede Kalıyor

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 7. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 7. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 4 madalyayla tamamlayan Norveç, 8 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 18 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 7. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Norveç 8 3 7 18 2 İtalya 6 3 9 18 3 ABD 4 7 3 14 4 Fransa 4 5 1 10 5 Almanya 4 4 3 11 6 İsveç 4 3 1 8 7 İsviçre 4 1 2 7 8 Avusturya 3 6 3 12 9 Japonya 3 3 8 14 10 Hollanda 3 3 1 7

Kaynak: AA