Norveç Zirvede Kalıyor

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 8. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 8. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 2 madalyayla tamamlayan Norveç, 10 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 20 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 8. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Norveç 10 3 7 20 2 İtalya 6 3 9 18 3 ABD 5 8 4 17 4 Avusturya 4 6 3 13 5 Fransa 4 6 2 12 6 Almanya 4 5 4 13 7 Hollanda 4 4 1 9 8 İsveç 4 4 1 9 9 İsviçre 4 2 3 9 10 Japonya 3 4 8 15

Kaynak: AA