Norveç Zirvede Kalıyor

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 8. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.
İtalya'daki oyunların 8. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.
Günü 2 madalyayla tamamlayan Norveç, 10 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 20 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.
Oyunlarda 8. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:
|Sıra
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Norveç
|10
|3
|7
|20
|2
|İtalya
|6
|3
|9
|18
|3
|ABD
|5
|8
|4
|17
|4
|Avusturya
|4
|6
|3
|13
|5
|Fransa
|4
|6
|2
|12
|6
|Almanya
|4
|5
|4
|13
|7
|Hollanda
|4
|4
|1
|9
|8
|İsveç
|4
|4
|1
|9
|9
|İsviçre
|4
|2
|3
|9
|10
|Japonya
|3
|4
|8
|15
