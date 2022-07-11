Nottingham Forest, Liverpool'dan Neco Williams'ı renklerine bağladı - Son Dakika
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Nottingham Forest, Liverpool'dan Neco Williams'ı renklerine bağladı

11.07.2022 13:51
Nottingham Forest, Liverpool'dan Neco Williams'ı renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Liverpool'un Galli savunma oyuncusu Neco Williams'ı kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Liverpool'un Galli savunma oyuncusu Neco Williams'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Liverpool'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki sağ bek ile dört yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, bu sezon Premier Lig'e çıkan Nottingham Forest, bu transfer için Liverpool'a 17 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Galler Milli Takımı'nda 21 maçta görev alan ve 2 kez ağları sarsan Neco Williams, Liverpool'da ise 33 maçta forma giydi.

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Kaynak: AA

Nottingham Forest, Liverpool, England, Neco, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nottingham Forest, Liverpool'dan Neco Williams'ı renklerine bağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nottingham Forest, Liverpool'dan Neco Williams'ı renklerine bağladı - Son Dakika
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