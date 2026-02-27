Fener maçında satılan sosisliye bakın - Son Dakika
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
27.02.2026 10:27
Fenerbahçe'nin Avrupa'ya veda ettiği Nottingham deplasmanında, stadyumda 170 TL'ye satılan yaklaşık 50 santimetrelik sosisli görenleri hayrete düşürdü.

UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonu son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Ancak ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti.

50 SANTİMLİK SOSİSLİ VİRAL OLDU

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada yayılan bir görüntü ise en az maç kadar konuşuldu. Nottingham Forest stadyumunda 170 TL'ye satılan ve neredeyse 50 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilen sosisli, kısa sürede viral hale geldi.

Dev boyutuyla dikkat çeken ürün için sosyal medyada "Bir kişi zor bitirir" ve "Fiyatına göre devasa" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.

Nottingham Forest, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Fener maçında satılan sosisliye bakın

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • muratyilgin1974 muratyilgin1974:
    Avrupa bizi kıskanıyor. , Bizde boş sandeviçi 170 e verirler 6 0 Yanıtla
  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    ne oluyor bunlar sanki fenere mesaj veriyor 1 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    bizde olsa 1000 tl 2 0 Yanıtla
  • Erkan DRCNL Erkan DRCNL:
    avrupada domuz eti ucuz oldugu icin normal fiyat 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fener maçında satılan sosisliye bakın - Son Dakika
