Novak Djokovic'in zafer sonrası kamera objektifine yazdıklarına tepkiler çığ gibi: Kosova, Sırbistan'ın kalbidir - Son Dakika
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Novak Djokovic'in zafer sonrası kamera objektifine yazdıklarına tepkiler çığ gibi: Kosova, Sırbistan'ın kalbidir

30.05.2023 14:11

Fransa Açık'ta Djokovic'in Kovacevic'i yendiği mücadele sonrası kameraya yazdığı mesaj dünya gündemine oturdu. Sırp raket adını 2. tura yazdırmasının ardından "Kosova, Sırbistan'ın kalbidir. Şiddeti durdurun" yazdı. Kosova'yı Sırbistan'ın parçası olarak gören Djokovic'e bu mesajı sonrası tepki yağdı.

Fransa Açık erkeklerde Novak Djokovic, Aleksander Kovacevic'i 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek 2. tura çıktı. Mücadelenin ardından Sırp raketin kameraya yazdığı cümle ise gündem oldu.

"KOSOVA, SIRBİSTAN'IN KALBİDİR"

Roland Garros'ta 2. tura yükselen Djokovic, karşılaşmanın ardından kameraya "Kosova Sırbistan'ın kalbidir. Şiddeti durdurun" yazdı. Sırp raketin Kosova'yı Sırbistan'ın parçası olarak görmesine tepki yağdı.

Novak Djokovic'in zafer sonrası kameraya yazdıklarına tepkiler çığ gibi: Kosova, Sırbistan'ın kalbidir

NE OLMUŞTU?

23 Nisan'da Kosova'nın kuzeyinde yapılan olağanüstü yerel seçimleri Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanırken, bölgede çoğunluğu oluşturan Kosovalı Sırplar seçimi boykot etmişti. Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor. Kosova, 117 ülke tarafından "bağımsız devlet" olarak tanınmasına rağmen kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletler'e üye olamaması nedeniyle "Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgelerinden biri" şeklinde nitelendiriliyor. Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad- Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

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Sırbistan, Kosova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Novak Djokovic'in zafer sonrası kamera objektifine yazdıklarına tepkiler çığ gibi: Kosova, Sırbistan'ın kalbidir - Son Dakika


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