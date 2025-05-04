Nuggets Play-off'larda Yarı Finallere Yükseldi - Son Dakika
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Nuggets Play-off'larda Yarı Finallere Yükseldi

Denver Nuggets, Clippers'ı 120-101 yenerek play-off serisini 4-3 ile kazanıp yarı finale geçti.

04.05.2025 10:39
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 120-101 yenerek ilk tur serisini 4-3 kazandı ve konferans yarı finaline kaldı.

Batı Konferansı'nı 4. sırada tamamlayan Nuggets, play-off ilk tur serisi 7. maçında konferans 5'incisi olarak play-off'lara kalan Clippers'ı ağırladı.

İkinci ve üçüncü periyotta rakibine büyük üstünlük kuran Nuggets, bir ara farkı 35 sayıya çıkardığı karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.

Ev sahibi takımda Aaron Gordon 22 sayı, 5 asist, Christian Braun 21 sayı, 5 ribaunt, Nikola Jokic 16 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Jamal Murray 16 sayı 5 ribaunt, Russell Westbrook 16 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ve Michael Porter Jr 15 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Nuggets, NBA play-off'larındaki 7. maç galibiyetinde 6 oyuncusu 15 ve üstü sayı atan ilk takım oldu.

Clippers'ta ise Kawhi Leonard 22 sayı, 5 ribaunt, Kobe Brown 13 sayı, 3 asist ve Ivica Zubac 10 sayı, 14 ribaunt üretti.

Denver Nuggets, Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder ile eşleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Nuggets Play-off'larda Yarı Finallere Yükseldi - Son Dakika

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