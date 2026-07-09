Nur Arı Türkiye İkincisi Oldu! - Son Dakika
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Nur Arı Türkiye İkincisi Oldu!

Nur Arı Türkiye İkincisi Oldu!
09.07.2026 09:58
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Bilecikli sporcu Nur Arı, Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlamada gümüş madalya kazandı.

Bilecikli atletizm sporcusu Nur Arı, Türkiye ikincisi oldu.

Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil eden Nur Arı, uzun atlama branşında gösterdiği başarılı performansla gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada 5.92 metrelik atlayış gerçekleştiren başarılı sporcu, Türkiye ikinciliğini elde ederek Bilecik'e önemli bir başarı kazandırdı. Elde ettiği dereceyle kürsüye çıkmayı başaran Nur Arı, uzun atlama branşındaki performansıyla dikkat çekti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlama branşında Türkiye ikincisi olan sporcumuz Nur Arı'yı ve antrenörümüz Mert Moralı'yı gönülden tebrik ediyorum. Bu önemli başarı, ilimiz sporunun geldiği seviyeyi göstermesi açısından büyük anlam taşıyor. Sporcumuzun ve antrenörümüzün başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Türkiye, Gümüş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nur Arı Türkiye İkincisi Oldu! - Son Dakika

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