Nur Arı Türkiye İkincisi Oldu!

Bilecikli atletizm sporcusu Nur Arı, Türkiye ikincisi oldu.

Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil eden Nur Arı, uzun atlama branşında gösterdiği başarılı performansla gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada 5.92 metrelik atlayış gerçekleştiren başarılı sporcu, Türkiye ikinciliğini elde ederek Bilecik'e önemli bir başarı kazandırdı. Elde ettiği dereceyle kürsüye çıkmayı başaran Nur Arı, uzun atlama branşındaki performansıyla dikkat çekti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlama branşında Türkiye ikincisi olan sporcumuz Nur Arı'yı ve antrenörümüz Mert Moralı'yı gönülden tebrik ediyorum. Bu önemli başarı, ilimiz sporunun geldiği seviyeyi göstermesi açısından büyük anlam taşıyor. Sporcumuzun ve antrenörümüzün başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - BİLECİK