11.05.2026 19:17
Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda Nurcihan Ekinci Gül, 47 kiloda gümüş madalya elde etti.

ALMANYA'DA bugün başlayan 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda K44 kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci Gül gümüş madalya kazandı.

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın ilk gününde K44 kadınlar 47 kiloda iki milli sporcu kürsüde yer aldı. Turnuvanın bir numaralı seri başı olan ve direkt yarı finalden başlayan Nurcihan Ekinci Gül, çeyrek finalde Ukrayna'dan Viktoriia Marchuk'u eleyen bir diğer milli sporcu Büşra Emire ile karşı karşıya geldi. Nurcihan, Büşra'yı 2-0 yenerek finale yükseldi. Büşra Emire ise turnuvayı bronz madalyayla tamamladı. Nurcihan, finalde Fransız Zakia Khudadidi'yle karşılaştı. Maçı 2-0 kaybeden Gül, gümüş madalyada kaldı.

ERKEKLERDE İKİ BRONZ MADALYA

K44 erkekler 58 kiloda Hamza Tarhan ile Alican Özcan bronz madalya elde etti. Hamza Tarhan, çeyrek finalde İspanya'dan Rachid El'i yendi. Yarı finalde İsrail'den Asaf Yasur'a mağlup olan Hamza, bronz madalya kazandı. Turnuvaya yarı finalden başlayan K44 Alican Özcan, sakatlığından dolayı maça çıkamadı. Alican Özcan maç yapmadan organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

NURCİHAN EKİNCİ GÜL: ÜZERİNE KATARAK DEVAM EDECEĞİM

Nurcihan Ekinci Gül, gümüş madalyanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nurcihan, "Tekrar bir altın madalya sevinci yaşatmak isterdim. Bazen duygularınız, madalya hırsınız sizi hapsedebiliyor. Bunu düzeltebiliriz. Üzerine katarak devam edeceğim. Bana inanan, destek olan, fırsat veren herkese teşekkür ediyorum. Yenildiğin yer zaferin yeridir diye düşünüyorum, umarım yeni zaferlere çıkan yoldur" dedi.

Kaynak: DHA

