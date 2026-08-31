Nuri Şahin: Gereksiz 2 Puana Üzüldük - Son Dakika
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Nuri Şahin: Gereksiz 2 Puana Üzüldük

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Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, Kasımpaşa ile berabere kalmanın hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, ikinci yarı kötü oynamalarına rağmen 2-3 tane yüzde yüzlük pozisyon kaçırdıklarını söyleyerek, "Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz, gereksiz 2 puan kaybettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Maça çok iyi başladık. Belki uzun zamandır oynadığımız en iyi 45 dakika. Ne konuştuysak, ne çalıştıysak harfi harfine sahaya yansıttık. Tek eksik olan ikinci goldü, belki üçüncü goldü. Devre arasına girdik, rakibin büyük ihtimalle dörtlüye döneceğini ve değişiklikler yapacağını söyledik. İlk ve ikinci yarıda siyahla beyaz kadar büyük fark vardı. Çok büyük hayal kırıklığı. Çok gereksiz 2 puan kaybettik. Bu oyuna, ilk yarıdaki oyuna bu yakışmadı" cümlelerine yer verdi.

"İkinci yarı kötü oynamamıza rağmen 2-3 tane yüzde yüzlük pozisyon kaçırdık"

Takımı adına ilk yarıda sergilenen oyundan memnun olduğunu belirten Nuri Şahin, ikinci devrede ise rakibi oyuna ortak ettiklerini dile getirerek, "Daha fazla gol atmamız lazım. Biz de bunu biliyoruz ama oyun seni oraya götürüyor. Ben ilk yarıdaki oyunu gerçekten çok beğendim. Pozisyona da girdik. İkinci yarı kötü oynamamıza rağmen 2-3 tane yüzde yüzlük pozisyon kaçırdık. Pozisyon buluyoruz ama gole çeviremiyoruz. Daha büyük sorun; buraya ilk geldiğimizdeki oyuna dönüyor. 45 dakika, 60 dakika iyi oynuyoruz; 30 dakika iyi oynuyoruz. Bazen ilk yarıyı çok kötü oynuyoruz, ikinci yarı düzeliyor oyun. Bugün 45 dakika gerçekten çok iyi oynayan bir Başakşehir, çok iyi oynayan bir takımdık. İkinci yarıda rakibi tabiri caizse davet ettik oyuna, ortak ettik çok gereksiz bir şekilde" ifadelerini kullandı.

"Rakip kim olursa olsun 3 puan için sahada olacağız"

Ligde gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili planlarının sorulması üzerine Şahin, şu yanıtı verdi:

"Şu anda gerçekten bu maç çok taze. Önce bu maçı bir kafamızda bitirmemiz lazım, konuşmamız lazım. Konuşulacak çok şey var bu maçla alakalı. Ondan sonra Galatasaray maçına bir planla, oyunumuzla çıkmaya çalışacağız tabii ki. Biz herkese karşı; Kasımpaşa'ya karşı da, Kocaeli'ye de, deplasmanda Trabzon'a da karşı oynamak için oynamak istiyoruz. Bu maçları kazanmak için. Yine aynısı olacak. Bugün tabii ki büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz ama cuma günü oynayacağımız maçta yine 3 puan için sahada olacağız, rakip kim olursa olsun. Zorluk derecesi tabii ki çok çok daha yüksek bir maça çıkacağız."

Kaynak: İHA

Başakşehir, Nuri Şahin, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nuri Şahin: Gereksiz 2 Puana Üzüldük - Son Dakika

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