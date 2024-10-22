Nuri Şahin ve Carlo Ancelotti birbirine girdi - Son Dakika
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Spor

Nuri Şahin ve Carlo Ancelotti birbirine girdi

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Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Real Madrid maçı öncesi sürpriz bir karar alarak, taktiklerinin ortaya çıkmaması için Santiago Bernabeu'da antrenman yapmayacaklarını açıkladı. Bu karara tepki gösteren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise, ''Dortmund hakkında her şeyi biliyoruz. Onları gözetlememize gerek yok'' dedi.

22.10.2024 12:04  Güncelleme: 12:12
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Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında geçen sezonun finalistleri bir kez daha karşı karşıya gelecek. Real Madrid'in evinde Borussia Dortmund'u ağırlayacağı maç öncesi daha önce görülmemiş bir olay yaşandı.

NURİ ŞAHİN'DEN SÜRPRİZ KARAR

Borussia Dortmund, taktiklerinin ortaya çıkmaması için Santiago Bernabeu'da antrenman yapmayacak. Alman ekibi, son idmanını Almanya'da gerçekleştirdi. Alman ekibinin Türk teknik direktörü, taktiklerinin ortaya çıkmaması için Santiago Bernabeu'da antrenman yapmayacak.

İLK KEZ YAPTI

Bild'de yer alan habere göre; son idmanını Almanya'da gerçekleştiren Dortmund takımı, daha sonra İspanya'ya hareket etti. Bundesliga devinin daha önce böyle bir uygulama yapmadığının da altı çizildi. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"ONLARI GÖZETLEMEMİZE GEREK YOK"

İtalyan çalıştırıcı, "Dortmund hakkında her şeyi biliyoruz. Onları gözetlememize gerek yok." ifadelerini kullandı. Haberde Nuri Şahin'in Real Madrid ve Bernabeu'ya çok aşina olduğu vurgulanırken, genç teknik adamın futbolculuğu döneminde 2011-2014 yılları arasında İspanyol takımında forma giydiği hatırlatıldı. Şahin bu süreçte Liverpool ve Borussia Dortmund'a kiralanmış ve Real Madrid'de toplam 10 resmi maçta forma giymişti. Real Madrid ile Borussia Dortmund, bu akşam Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak.

Nuri Şahin ve Carlo Ancelotti birbirine girdi

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Son Dakika Spor Nuri Şahin ve Carlo Ancelotti birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Özgür Çelik:
    ancelotti kurt hoca gozetlemesine gerek yok.ama umarım dortmund kazanır nuri başarılı olsun çok isterim 63 0 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail:
    Başarılar Dortmund 16 0 Yanıtla
  • KaraKartal:
    başarılar nuri şahin... ama real madrid de winner bi takım 12 1 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    Kainatın GELMIS GECMIS GELECEK en büyük takımı REAL MADRİD bazı takımlar gibi arada bir tepeye çıkan değil herzaman zirvede olan takimi hiç bir takimi gözetleme ihtiyacı olmaz çıkar EZE EZE GÖMER... 1 11 Yanıtla
  • Ümit Yesilyurt:
    Horoz gibi birbirlerini mi yediler? 6 1 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    bir birine girdiler derken tekme tokatmı başlıktan bunu anlıyoruz :)) 6 0 Yanıtla
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