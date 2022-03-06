Nurmagomedov UFC Şöhretler Listesi'ne girecek - Son Dakika

Kariyerini 2020'de noktalayan Rus karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, UFC (Ultimate Fighting Championship) Şöhretler Listesi'ne girecek.

UFC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, hafif sıklet şampiyonu Nurmagomedov'un, Rafael Dos Anjos, Conor McGregor, Dustin Poirier ve Justin Gaethje ile yaptığı müsabakaların hala akıllarda olduğu belirtildi.

33 yaşındaki Nurmagomedov'un, yazın ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek törenle UFC Şöhretler Listesi'ne adını yazdıracağı ifade edildi.

Dağıstan doğumlu "Kartal" lakaplı eski sporcu, 12 yıllık kariyerinde çıktığı 29 maçı da kazanmıştı.