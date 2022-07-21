Nurullah Aslan, MKE Ankaragücü'ne kiralandı - Son Dakika
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Nurullah Aslan, MKE Ankaragücü'ne kiralandı

21.07.2022 13:47
Nurullah Aslan, MKE Ankaragücü'ne kiralandı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'da kaleci Nurullah Aslan, 1 yıllığına MKE Ankaragücü'ne kiralandı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'da kaleci Nurullah Aslan, 1 yıllığına MKE Ankaragücü'ne kiralandı.

Samsunspor, kaleci Nurullah Aslan'ı MKE Ankaragücü'ne kiraladı. Kırmızı-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonu devre arasında aramıza katılan futbolcumuz Nurullah Aslan, 1 yıllığına MKE Ankaragücü takımına kiralanmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, MKE Ankaragücü kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nurullah Aslan, MKE Ankaragücü'ne kiralandı - Son Dakika

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