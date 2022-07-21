Samsunspor, kaleci Nurullah Aslan'ı MKE Ankaragücü'ne kiraladı. Kırmızı-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonu devre arasında aramıza katılan futbolcumuz Nurullah Aslan, 1 yıllığına MKE Ankaragücü takımına kiralanmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, MKE Ankaragücü kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Nurullah Aslan, MKE Ankaragücü'ne kiralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.