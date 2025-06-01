Fransız ekibi Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan temsilcisi Inter'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla yenerek şampiyon oldu. Paris, tarihinde bu kupanın sahibi olma başarısını gösterdi.
Paris Saint-Germain, maç sonrası büyük bir parti düzenledi. Nusret, futbolcular arasında düzenlenen partiye giriş yapmak istedi. Ancak Nusret hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı.
Mekanın güvenlik görevlileri, Nusret'i içeri almadı. Nusret kapıdan kovularak zorla gönderildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Spor › Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu - Son Dakika
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