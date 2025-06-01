Nusret\'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan temsilcisi Inter'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla yenerek şampiyon oldu. Paris, tarihinde bu kupanın sahibi olma başarısını gösterdi.

NUSRET'E ŞAMPİYONLAR LİGİ KUTLAMASINDA SOĞUK DUŞ

Paris Saint-Germain, maç sonrası büyük bir parti düzenledi. Nusret, futbolcular arasında düzenlenen partiye giriş yapmak istedi. Ancak Nusret hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı.

İÇERİ ALINMADI

Mekanın güvenlik görevlileri, Nusret'i içeri almadı. Nusret kapıdan kovularak zorla gönderildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.