Nutall 20 sayıyla en skorer oldu, TOFAŞ Buducnost\'u 90-85 mağlup etti

Nutall 20 sayıyla en skorer oldu, TOFAŞ Buducnost'u 90-85 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BKT EuroCup C Grubu 3. hafta maçında TOFAŞ, evinde Karadağ temsilcisi Buducnost Voli Podgorica'yı 90-85 mağlup etti. Ev sahibi TOFAŞ'ta Zach Nutall 20 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken dört oyuncu da çift haneli skor üretti.
SALON: Tofaş Spor
HAKEMLER: Ioannis Foufis, Robert Vyklicky, Dragan Porobic
TOFAŞ: Zach Nutall 20, Bryce Jones 17, Yiğitcan Saybir 15, Shavar Reynolds Jr. 10, Gabriel Brown 9, Sadık Kacaba 8, Tre'Shawn Thurman 6, Jamuni McNeace 3, Terrell Carter II 2
BUDUCNOST VOLI: Yogi Ferrell 18, Dordije Jovanovic 15, Axel Bouteille 14, Fletcher Magee 11, Justin Smith 11, Jerry Boutsiele 9, Emir Hadzibegovic 4, Oleksandr Kovliar 3
1'İNCİ PERİYOT: 22-25
DEVRE: 52-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-64
BKT EuroCup C Grubu 3'üncü hafta maçında TOFAŞ evinde ağırladığı Karadağ temsilcisi Buducnost Voli Podgorica'yı 90-85 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Nutall, attığı 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. TOFAŞ'ta 4 isim çift hanelerde skor üretti.
Kaynak: DHA
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