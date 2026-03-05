Nwaiwu: Trabzonspor'da Kalıcı Olmak İstiyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nwaiwu: Trabzonspor'da Kalıcı Olmak İstiyorum

05.03.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'da kazandığı başarılarla taraftarın gönlünde yer edinmek istediğini belirtti.

Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, takımdan ayrıldığında bordo-mavili taraftarların gönlünde yer edinmiş biri olarak hatırlanmanın tek amacı olduğunu söyledi.

Nwaiwu, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında bordo-mavili takımla kupalar kazanmış ve buna katkı sağlamış bir oyuncu olmak istediğini belirterek, "Her zaman elimden gelenin en iyisini veren, Trabzonspor taraftarının gönlünde yer edinmiş biri olarak hatırlanmak tek amacım." dedi.

Nijeryalı stoper nasıl bir oyuncu olduğuna ilişkin ise "Kendimi çok agresif ve korkusuz bir oyuncu olarak tanımlarım. Saha içinde risk almayı sevmem. Garanti ve sağlam oynamayı tercih eden bir yapım var. Top kazanmayı seviyorum. Hem stoper hem de ön libero oynama özelliğini bana Nijerya'daki hocalarım Finidi George ve Koc Yem, kazandırdı. Belki de bu özellikle benim ilerlememi sağladı." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a transfer olurken bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Paul Onuachu'dan fikir aldığını da aktaran 22 yaşındaki savunma oyuncusu, şöyle devam etti:

"Paul benim ağabeyim gibi. O dönemde sosyal medya hesabından ona, fikir almak istediğimi yazdım. Aslında cevap vereceğini beklemiyordum ama bulunduğu seviyeye rağmen bana döndü ve bana kulüp hakkında harika şeyler anlattı. Eğer kariyerimde bir sonraki adıma geçmek istiyorsam Trabzonspor'a gelmem gerektiğini söyledi. Şehrin güzelliğinden, taraftarın büyüklüğünden ve kulüpteki aile ortamından bahsetti. Ona her zaman saygı duyacağım."

Chibuike Nwaiwu, ülkesinde futbolun kolay olmadığını düşündüğünü kaydederek, "Çünkü Nijerya Ligi fiziksel olarak çok güçlü ve zorlayıcıdır. Avusturya Ligi daha disiplinli ve adım adım ilerlemeniz gereken bir yer. Ancak Türkiye için şunu söyleyebilirim, gerçekten çok zor. Tempo çok yüksek ve ligde çok kaliteli oyuncular var. Burası bambaşka bir seviye." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'daki performansının Nijerya Milli Takım yolunu kendisine açıp açmayacağı konusunda ise Nwaiwu, şunları söyledi:

"Kendime ve tanrıya inanıyorum. Milli takımla ilgili beni izlediklerini biliyorum. Davet edip etmemek onlara kalmış ama ben zirveye ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim. Ama davet etmezlerse de mücadele etmeye ve zirveye ulaşmak için çok çalışmaya devam edeceğim. Her oyuncunun hayali ülkesiyle kupalar kazanmaktır, Trabzonspor'un bana ülkemi en üst seviyede temsil edeceğim platformu sağlayacağına inanıyorum."

Nwaiwu, futbolcu adaylarına da tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Küçükken bana 'Asla pes etme, zorlamaya devam et, çok çalış, hedefine ulaşacaksın' diye tavsiyede bulundular ve ben de bunu her zaman dikkate aldım. Futbolcu adaylarına tavsiyede bulunacaksam önce kendimi örnek için kullanırım. Eğer bugün buradaysam, çok çalışan ve pes etmeyen insanların da buraya gelebileceğini düşünüyorum. Çalışmaya devam etmeliler, hedeflerine mutlaka ulaşacaklardır."

Kaynak: AA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nwaiwu: Trabzonspor'da Kalıcı Olmak İstiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesine düştü
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen hamle geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:53:53. #7.12#
SON DAKİKA: Nwaiwu: Trabzonspor'da Kalıcı Olmak İstiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.