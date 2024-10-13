Nwakaeme'nin Trabzonspor'daki Zorlu Dönemi

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Trabzonspor'a sezon başında geri dönen Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, ikinci döneminde sakatlıklarla boğuşurken verimli de olamadı.

Bordo-mavili takımdaki ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan oyuncu, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, ikinci döneminde katkı sağlayamadı.

Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en istikrarlı oyuncusu olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu oyunla taraftarların gönlüne giren Nwakaeme, bu sezon gol kaydedemezken iki kez de sakatlık yaşayarak sahalardan uzak kaldı.

Sakatlıklarının durumu

Nwakaeme, ilk olarak ligin ilk haftasında Net Global Sivasspor ile oynanan karşılaşmada sakatlandı. 35 yaşındaki oyuncunun sol alt adalesinde yaralanma tespit edildi ve St. Gallen ile UEFA Konferans Ligi'nde oynanan iki karşılaşmanın yanı sıra ikas Eyüpspor ve Beşiktaş maçlarında görev alamadı.

Daha sonra 19 Eylül'de Bellona Kayserispor maçıyla sahalara dönen yıldız oyuncu, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor müsabakalarının ardından tekrar sakatlık yaşadı ve 5 Ekim'deki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında kadroya alınmadı. Sakatlığı devam eden Nijeryalı oyuncunun 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Nwakame, bu sezon 13 resmi karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takımda 8 müsabakada 315 dakika süre aldı. Bordo-mavili futbolcu, hiçbir maçta 90 dakika görev yapamazken 7. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi, 84 dakikayla en uzun süre sahada kaldığı maç oldu.

Gol hasreti

Nwakaeme, Avrupa ve lig mücadelelerinin yaşandığı 13 maçlık bölümde takımına gol katkısı sağlayamadı.

Trabzonspor'da son golünü 22 Mayıs 2022'de ligin son haftasında Başakşehir deplasmanında, 875 gün önce atan bordo-mavili futbolcu, sadece bu dönemde bir asist yaptı.

Nwakame, Bellona Kayserispor maçında yaptığı asistin haricinde takımına skor katkısı sağlayamadı.

Sezon performansları

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, ilk sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020'de 43 maçta 14, 2020-2021'de 35 müsabakada 7, 2021-2022'de ise 36 mücadelede 15 gol kaydetmişti.

Daha sonra Suudi Arabistan'ın Al-Fayha takımına transfer olan deneyimli forvet, iki sezon aradan sonra sezon başında Trabzonspor'a dönmüştü.