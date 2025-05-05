Ödemiş Belediyespor BAL\'a Yükseldi

İzmir Anakaya Lojistik Süper Amatör Lig 3. Grup ekiplerinden Ödemiş Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.
Ödemiş ekibi, play-off maçında İzmir Çiğli Atatürk Stadı'nda rakibi Çiğli Belediyespor'u 4-1 yendi.
Play-off grubunda 13 puan toplayan Ödemiş Belediyespor'un antrenörü Adnan Buber, uzun yıllar sonra yeniden Bölgesel Amatör Lig'e çıkmanın coşkusunu yaşadıklarını söyledi.
İlçede salı pazarı mevkisinde toplanan çok sayıda taraftar, takımlarının oyuncularıyla birlikte kutlama yaptı.
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